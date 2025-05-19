В Ростехе сравнили танки Leopard и Т-90

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Эксперты после оценки реальных военно-технических характеристик трофейного танка Leopard 2A6 пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.