Ушел налево: в РФ снизилась доля импорта праворульных авто с пробегом

За последние три года структура импорта автомобилей с пробегом претерпела кардинальные изменения. Доля ввезенных машин с правым рулем снизилась почти на треть, однако их по-прежнему больше, чем моделей, рассчитанных на правостороннее движение.
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