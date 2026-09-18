В Краснодаре голосующих приветствовал робот-гуманоид: видео

Он поздоровался за руку с мужчиной, махал рукой, приветствуя заходивших для голосования, потанцевал, похлопал в ладоши, уверенно ходил по помещению и призвал всех жителей города проголосовать: - К сожалению, так как я робот, у меня нет права голоса, у вас оно есть – сказал робот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сторонник ударов ...
- Донбасс, газ и НА...
- Донбасс, газ и НА...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым