В Краснодаре голосующих приветствовал робот-гуманоид: видео

Он поздоровался за руку с мужчиной, махал рукой, приветствуя заходивших для голосования, потанцевал, похлопал в ладоши, уверенно ходил по помещению и призвал всех жителей города проголосовать: - К сожалению, так как я робот, у меня нет права голоса, у вас оно есть – сказал робот.