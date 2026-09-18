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В Краснодаре голосующих приветствовал робот-гуманоид: видео

В Краснодаре голосующих приветствовал робот-гуманоид: видео

Он поздоровался за руку с мужчиной, махал рукой, приветствуя заходивших для голосования, потанцевал, похлопал в ладоши, уверенно ходил по помещению и призвал всех жителей города проголосовать: - К сожалению, так как я робот, у меня нет права голоса, у вас оно есть – сказал робот.

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