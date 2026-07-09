Дорогой Никол: почему Россия продолжает оплачивать антирусский курс Армении.В Екатеринбурге стартовала 16-я международная промышленная выставка "Иннопром-2026", собравшая под лозунгом "Индустрия 360" представителей полусотни стран.
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