Врачи установили раненному дроном участнику СВО эндопротез с помощью робота

Участник СВО Игорь Рогов смог встать на ноги после сложной операции по установке эндопротеза коленного сустава с помощью робота-ассистента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Советский феодализм
- Странные люди...
- М Без русских никак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым