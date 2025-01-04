Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр перминов
    У Армяна останется только ЧЛ....... от ишакаА Крым вообще арм...
  • Erna Абих
    Чёрт знает, что с этой их верой, верь сколько хочешь, ну пусть твоя вера будет твоей и не показушной, мешающей жить д...Домой, в аулы: Уп...
  • Евгений Алексеенко
    Кирилл Кабанов сообщил, ссылаясь на источник, что Муфтия Равиля Гайнутдинова могут представить к государственной нагр...Русским тут не ме...

Русским тут не место? Глава ДУМ РФ Гайнутдин опять сказал лишнего

Русским тут не место? Глава ДУМ РФ Гайнутдин опять сказал лишнего

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, выступая против мигрантофобии, сказал лишнего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Рудаков
Главное занятие нашего руководства - это награждать. За что?.. этого не понимают ни награждаемые, ни народ. Евг. Р-Р.
Ответить
6 час.
Evgenija Palette
Хочу сказать ( об этом, правда, не пишут. По понятным причинам), что участие наших, советских, мусульман в пропаганде насилия, экстремизма, диверсиях и терактах, осуществляемых этими ПРИШЛЫМИ МУСУЛЬМАНСКИМИ ОРДАМИ, БЫЛО ОЖИДАЕМО. ( На это, конечно же, и был расчет тех, кто пришел к нам уничтожать нас). Надеюсь, что правоохранительные органы  СДЕЛАЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫВОДЫ... Пришло время в каждое кафе, в каждый ночной клуб, в каждый спортивный клуб, в школы и учебные заведения, даже в кофейни внедрять &quot;любопытствующих&quot;... Как делали в Древнем РИМЕ... ( и именно по этой причине было невероятно ТРУДНО получить РАЗРЕШЕНИЕ на содержание того или иного кафе или клуба)... ВО ВСЕ ВЕКА ВЛАСТЬ ЗАЩИЩАЛА СВОЕ ВЛИЯНИЕ И СВОИХ ПОДДАННЫХ... И ничего оскорбительного в этом ( как с легкой руки разнообразных радетелей за &quot;свободу&quot;, которые даже не представляют, что ее нигде нет) в этом нет. ) Если, конечно, мы хотим сохранить хоть то немногое, что осталось от &quot;порядка&quot;...
Ответить
6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Кирилл Кабанов сообщил, ссылаясь на источник, что Муфтия Равиля Гайнутдинова могут представить к государственной награде за &quot;укрепление межнационального мира и межрелигиозного согласия&quot;. Хотят дать ему орден &quot;За заслуги перед Кто вынесет этот указ его надо будет судить,за не принятия мер с мракобесием в РФ.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх