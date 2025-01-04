Русским тут не место? Глава ДУМ РФ Гайнутдин опять сказал лишнего

Evgenija Palette

Хочу сказать ( об этом, правда, не пишут. По понятным причинам), что участие наших, советских, мусульман в пропаганде насилия, экстремизма, диверсиях и терактах, осуществляемых этими ПРИШЛЫМИ МУСУЛЬМАНСКИМИ ОРДАМИ, БЫЛО ОЖИДАЕМО. ( На это, конечно же, и был расчет тех, кто пришел к нам уничтожать нас). Надеюсь, что правоохранительные органы СДЕЛАЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫВОДЫ... Пришло время в каждое кафе, в каждый ночной клуб, в каждый спортивный клуб, в школы и учебные заведения, даже в кофейни внедрять "любопытствующих"... Как делали в Древнем РИМЕ... ( и именно по этой причине было невероятно ТРУДНО получить РАЗРЕШЕНИЕ на содержание того или иного кафе или клуба)... ВО ВСЕ ВЕКА ВЛАСТЬ ЗАЩИЩАЛА СВОЕ ВЛИЯНИЕ И СВОИХ ПОДДАННЫХ... И ничего оскорбительного в этом ( как с легкой руки разнообразных радетелей за "свободу", которые даже не представляют, что ее нигде нет) в этом нет. ) Если, конечно, мы хотим сохранить хоть то немногое, что осталось от "порядка"...