Шотландец назвал пять причин для переезда в Москву: «В голове не укладывается!»

Шотландец побывал в Москве и рассказал, чем она лучше любого европейского города. Он назвал пять причин для переезда: "В голове не укладывается!" Европейцы и американцы, которые никогда не были в России, многое теряют, уверен автор YouTube-канала Scottish guy in Moscow.
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