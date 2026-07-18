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ТАСС

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ВС РФ завершают освобождение Красного Лимана

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские войска завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, а бойцы РФ подавляют отдельные очаги сопротивления, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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