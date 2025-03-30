Пользователи по меньшей мере 8 популярных сервисов в рунете пожаловались на сбои

Днем 30 марта 2025 года российский сегмент интернета столкнулся с масштабными неполадками. Пользователи по всей стране сообщают о недоступности ряда популярных онлайн-ресурсов, включая музыкальные стриминговые платформы, видеохостинги, службы доставки продуктов питания и готовых блюд, а также другие сервисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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