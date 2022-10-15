Одна из партий Пакистана собралась выходить из правящей коалиции

Выход из правящей коалиции Пакистана рассматривает партия «Движение Муттахида Кауми — Пакистан» (ДМК-П) в связи невыполнением обещаний других членов коалиции, 15 октября сообщило агентство ARY News со ссылкой на осведомленные источники в партии.