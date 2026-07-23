Украина должна быть признана террористическим образованием на международном уровне по итогам рассмотрения дела о подрыве газопроводов «Северный поток», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
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