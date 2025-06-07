КВАДРАТУРА КРУГА Где-то через месяц для Трампа наступит момент истины. Пакет байденовских подарков к этому моменту закончится, и Великому Прекращателю конфликтов придется решать: выделять новый пакет или же оставить *ну на голодном пайке.
Момент истины
Комментарии
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Алекс Сэм
Мечты, мечты кто же позволит России уничтожить западных политиков - марионеток наднациональных корпораций и тайных обществ? Идёт большая игра на большой шахматной доске под названием планета Земля. И все официальные правители это не игроки, а фигуры.
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16 час.
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