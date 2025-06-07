Алекс Сэм

Мечты, мечты кто же позволит России уничтожить западных политиков - марионеток наднациональных корпораций и тайных обществ? Идёт большая игра на большой шахматной доске под названием планета Земля. И все официальные правители это не игроки, а фигуры.