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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муратоглу о возвращении Осаки: «Это лучшие новости для женского тенниса. WTA нужны суперзвезды»

«Думаю, это лучшие новости для женского тенниса. Теперь есть Коко Гауфф и Наоми Осака. Конечно, есть и много других теннисисток, но это две суперзвезды.

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