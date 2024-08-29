В Тверской области недобросовестный рыбак остался без сетей и лодки

Житель поселка Пено предстал перед судом после рыбалки. Как сообщили в региональной прокуратуре, 51-летний мужчина в мае этого года отправился на лодке на озеро Пено, где установил три рыболовные сети, которыми ловить рыбу запрещено, так как сети являются способом массового истребления водных биологических ресурсов.