В Тверской области недобросовестный рыбак остался без сетей и лодки

Житель поселка Пено предстал перед судом после рыбалки. Как сообщили в региональной прокуратуре, 51-летний мужчина в мае этого года отправился на лодке на озеро Пено, где установил три рыболовные сети, которыми ловить рыбу запрещено, так как сети являются способом массового истребления водных биологических ресурсов.
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