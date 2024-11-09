Жители Польши бояться изъятия земель из-за проекта «Восточный щит»

Юрист Камиль Сыллер заявил, что жители Польши, проживающие неподалеку от восточной границы, выразили беспокойство по поводу возможного изъятия их земель государством для строительства оборонительного комплекса под названием «Восточный Щит».
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