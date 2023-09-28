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Инфекционист спрогнозировал тяжёлую ситуацию по гриппу

Инфекционист спрогнозировал тяжёлую ситуацию по гриппу

В Орловской области растёт заболеваемость ОРВИ. Грипп в регионе пока не регистрируется. При этом, по словам врача-инфекциониста, главного врача ИНВИТРО-Сибирь Андрея Позднякова, первая волна гриппа в России ожидается уже в конце октября – начале ноября.

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