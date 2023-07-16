Военное обозрение

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Владимир Путин: Россия отставляет за собой право ответить зеркально на применение Украиной кассетных боеприпасов

Владимир Путин: Россия отставляет за собой право ответить зеркально на применение Украиной кассетных боеприпасов

Россия не применяла кассетные боеприпасы против украинской армии, но оставляет за собой право ответить зеркально на действия Киева.

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