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Чемпионат по игре «Брейн-ринг» прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске

Чемпионат по игре «Брейн-ринг» прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске

Шесть школьных команд выступили на открытом чемпионате по интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В молодежном центре «Олимпиец» собрались ученики гимназии № 1, лицея № 6, лицея № 23, Воскресной школы, Москворецкой гимназии и школы «Траектория успеха».

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