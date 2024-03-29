Чемпионат по игре «Брейн-ринг» прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске

Шесть школьных команд выступили на открытом чемпионате по интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В молодежном центре «Олимпиец» собрались ученики гимназии № 1, лицея № 6, лицея № 23, Воскресной школы, Москворецкой гимназии и школы «Траектория успеха».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии