ВС РФ ликвидировали руководство СБУ Харьковской области

Российские военные ликвидировали руководство Службы безопасности Украины по Харьковской области, а также представителей националистических формирований в ходе ударов 30 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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