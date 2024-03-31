Проигравший впервые в профессиональной карьере боксер Тим Цзю проведет реванш с Себастьяном Фундорой

Сын чемпиона СССР, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю 29-летний австралийский боксер Тим Цзю намерен провести реванш с американцем Себастьяном Фундорой после того, как лишился чемпионского титула.
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