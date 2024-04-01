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  • Eduard
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Симоньян заявила, что не уйдет из публичного поля из-за информации о покушении

Симоньян заявила, что не уйдет из публичного поля из-за информации о покушении

Главный редактор медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не намерена уходить из публичного поля после вскрывшихся сведений о возможном покушении на нее по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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