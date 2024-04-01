Симоньян заявила, что не уйдет из публичного поля из-за информации о покушении

Главный редактор медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не намерена уходить из публичного поля после вскрывшихся сведений о возможном покушении на нее по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии