Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, ему показали разработки для СВО

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в среду, 20 ноября, в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область посетил город Саров, где находится федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии