ХАБАРОВСК, 21 октября, ФедералПресс. Депутаты Хабаровской городской думы приняли обновленный Устав краевой столицы, по которому главу города теперь будут избирать не жители, а депутаты – из кандидатур, предложенных губернатором Хабаровского края.