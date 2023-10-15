Англосаксы разворачивают в Киргизии подрывной сценарий

4 октября в ходе спецоперации в Бишкеке был застрелен криминальный авторитет Камчы Кольбаев, сообщили в Госкомитете национальной безопасности Киргизии: «Камчы Асанбек (Камчы Кольбаев) ликвидирован в ходе спецоперации по его задержанию».