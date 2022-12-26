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Свежие комментарии
Иван Петров
если бы флагом кто-то подтёрся, всё равно бы приняли... и даже зацеловали
Весь мир с ними!
Михаил Васильев
Чудак, чему удивляется: какие зарплаты, такие и цены в магазинах!
Американцы завиду...
Nazim Ярмагомедов
И что с того?! клоун наркоман прилетел в гнездо империи Зла. Наша Россия скоро уберет клоуна,а империя сама катится...
Весь мир с ними!
Любопытности и невероятности
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Во то дело!
.
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