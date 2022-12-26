Любопытности и невероятности

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  • Иван Петров
    если бы флагом кто-то подтёрся, всё равно бы приняли... и даже зацеловалиВесь мир с ними!
  • Михаил Васильев
    Чудак, чему удивляется: какие зарплаты, такие и цены в магазинах!Американцы завиду...
  • Nazim Ярмагомедов
    И что с того?! клоун наркоман прилетел в гнездо империи Зла. Наша Россия   скоро уберет клоуна,а империя сама катится...Весь мир с ними!

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