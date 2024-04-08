МАГАТЭ: зафиксированы три прямых попадания в защитную оболочку реактора ЗАЭС

Согласно «Росатому», Запорожская АЭС не получила критических повреждений, однако три человека получили ранения, радиационный фон на станции и прилегающей территории в нормеИнспекторы МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировали как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.