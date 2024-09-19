Володин призвал тщательно расследовать взрывы электронной техники в Ливане

Серия взрывов электронной техники в Ливане должна быть тщательно расследована, поскольку спланированная высокотехнологичная атака может стать глобальной угрозой для всего мира, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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