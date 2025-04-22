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Бартон про определение британским судом понятия «женщина»: «Назвать себя женщиной – не значит перекрыть биологию, как бы тяжело ни протекало психическое заболевание»

В среду Верховный суд Великобритании вынес решение по поводу определения слова «женщина», постановив, что женщина – это тот, кто биологически был женского пола при рождении.

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