Европейские рынки во вторник: падение индексов на фоне взлета DAX

Европейские рынки закрылись во вторник, в основном, снижением из-за событий на Ближнем Востоке. Индекс Stoxx 600 по итогам дня потерял 1,6%, все сектора экономики оказались к концу торгов в отрицательной зоне.
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