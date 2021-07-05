Происшествия

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В Удмуртии полицейские отмечают День семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности - это день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии.

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