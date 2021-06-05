БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей
    <i>Комментарий скрыт</i>Запад готовит Рос...
  • Валерий Пашнин
    Г-н Автор, ну и накрутили Вы хитро, чтобы запутать читающих Вашу статью. А вывод то какой сделали " ... Путин, видимо...Запад готовит Рос...
  • Валерий Пашнин
    Г-н Автор, ну и накрутили Вы хитро, чтобы запутать читающих Вашу статью. А вывод то какой сделали " ... Путин, видимо...Запад готовит Рос...

Абхазия- Грузия: информационная война убивает не меньше, чем вирус

Абхазия- Грузия: информационная война убивает не меньше, чем вирус

В последнее время в интернете, газетах наших грузинских соседей постоянно появляются статьи, цель которых «объяснить Абхазии», с чем она может столкнуться и с какими проблемами придется разбираться, если… не будет налаживать связь с Грузией.

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