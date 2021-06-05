Абхазия- Грузия: информационная война убивает не меньше, чем вирус

В последнее время в интернете, газетах наших грузинских соседей постоянно появляются статьи, цель которых «объяснить Абхазии», с чем она может столкнуться и с какими проблемами придется разбираться, если… не будет налаживать связь с Грузией.
В последнее время в интернете, газетах наших грузинских соседей постоянно появляются статьи, цель которых «объяснить Абхазии», с чем она может столкнуться и с какими проблемами придется разбираться, если… не будет налаживать связь с Грузией.
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