Губернатор Севастополя объяснил причину появления запаха газа во многих районах города

В ходе производства плановых технологических работ на газораспределительной станции «Черномортрансгаз» (ГРС-1 Севастополь) допущено превышение содержания одорируещего вещества (этилмеркаптана) в природном газе, подаваемом в систему газоснабжения ГУП «Севастопольгаз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии