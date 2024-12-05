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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Губернатор Севастополя объяснил причину появления запаха газа во многих районах города

В ходе производства плановых технологических работ на газораспределительной станции «Черномортрансгаз» (ГРС-1 Севастополь) допущено превышение содержания одорируещего вещества (этилмеркаптана) в природном газе, подаваемом в систему газоснабжения ГУП «Севастопольгаз».

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