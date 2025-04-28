Почему желтеют листья у томатов: причины и решения

Узнайте, почему желтеют листья у томатов и как быстро исправить проблему. Советы от экспертов по уходу, лечению болезней и профилактикеВы замечали, что листья томатов внезапно желтеют, хотя полив и подкормки вроде бы в норме? Это не просто случайность — так растения сигнализируют о проблемах! Пожелтение листьев может быть вызвано десятком факторов: от банального стресса до опасных болезней.