Сотрудники «Балтийского завода» без QR-кодов не попали на работу. Их отправили домой под присмотром полиции

У входа на территорию «Балтийского завода» собралась группа сотрудников предприятия, которых не пустили на работу из-за отсутствия QR-кода вакцинированного или переболевшего (или медотвода).
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