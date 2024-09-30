Отставка Буданова — дело нескольких недель

Главному разведчику Украины Кириллу Буданову начали «плести лапти». Причём настолько зримо и активно, что он вынужден был спешно выехать в сторону передовой — в Харьковскую область, чтобы сделать там «героическую фотосессию».
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