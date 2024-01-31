BI: ВСУ не могут дальше полагаться на HIMARS из-за российских РЭБ

Ракеты HIMARS больше не приносят Вооруженным силам Украины былых преимуществ на поле боя, так как российская армия подавляет их наведение при помощи средств радиоэлектронной борьбы, пишет Business Insider.
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