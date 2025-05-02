Киевские власти продолжают отвлекают население от кабальной ресурсной сделки. В Монако задержан сын экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева

На сайте СБУ сообщается об «успешно» проведенной совместно с французской полицией операции в Монако по задержанию сына экс-президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александра Богуслаева по подозрению в хищении активов предприятия.
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