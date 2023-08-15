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Собянин рассказал о перспективах предпрофессиональных классов в старшей школе

Собянин рассказал о перспективах предпрофессиональных классов в старшей школе

Главное изменение нового учебного года — внедрение единых стандартов предпрофессионального обучения В школах Москвы с 1 сентября начнется внедрение новых единых стандартов предпрофессионального обучения, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

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