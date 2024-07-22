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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nintendo высказалась о будущем The Legend of Zelda — оно неразрывно связано с открытыми м...

Nintendo высказалась о будущем The Legend of Zelda — оно неразрывно связано с открытыми м...

Nintendo высказалась о будущем The Legend of Zelda — оно неразрывно связано с открытыми мирамиПродюсер серии считает, что формат линейных и камерных игр — это пережиток прошлого, сильно уступающий современным масштабным проектам.

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