Nintendo высказалась о будущем The Legend of Zelda — оно неразрывно связано с открытыми м...

Nintendo высказалась о будущем The Legend of Zelda — оно неразрывно связано с открытыми мирамиПродюсер серии считает, что формат линейных и камерных игр — это пережиток прошлого, сильно уступающий современным масштабным проектам.
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