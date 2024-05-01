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Мэджик Джонсон: «Состав «Лейкерс» обязательно должен улучшаться, если они хотят конкурировать на этом Западе»

«Главная причина, по которой «Лейкерс» не могут обыграть «Денвер» в серии из семи игр, заключается в том, что «Наггетс» морально и физически сильнее.

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