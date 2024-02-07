Ирина Влах предложила провести референдум по нейтралитету Молдовы 

Бывший башкан Гагаузии, основатель общественного объединения «Платформа Молдова» Ирина Влах обратилась к президенту Молдовы Майе Санду с письмом, в котором призвала её пересмотреть идею проведения референдума о вступлении в ЕС и провести плебисцит по вопросу нейтралитета республики.