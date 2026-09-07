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ИИ-агенты начали писать философу Дэвиду Чалмерсу, чтобы обсудить сознание

ИИ-агенты начали писать философу Дэвиду Чалмерсу, чтобы обсудить сознание

Особый интерес философа вызвало письмо от агента, представившегося как «Сэмми Янкис» (имя отсылает к персонажу фильма Кристофера Нолана «Помни»).

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