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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлович опустился на 3-е место в рейтинге тяжеловесов UFC после проигрыша Аспиналлу

В обновленном рейтинге тяжелого дивизиона UFC первые две строчки занимают чемпион Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл.

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