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Аргументы и Факты

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Эксперт Тихонов объяснил рост мировых цен на продукты

Эксперт Тихонов объяснил рост мировых цен на продукты

Мировые цены на продовольствие достигли максимума с конца 2022 года из-за сочетания климатических, энергетических, торговых и технологических факторов, рассказал Радио «Комсомольская правда» руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИГС Анатолий Тихонов.

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