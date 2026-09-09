Эксперт Тихонов объяснил рост мировых цен на продукты

Мировые цены на продовольствие достигли максимума с конца 2022 года из-за сочетания климатических, энергетических, торговых и технологических факторов, рассказал Радио «Комсомольская правда» руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИГС Анатолий Тихонов.
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