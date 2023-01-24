В Вельском районе раскрыли убийство пенсионера, совершённое 20 лет назад

47-летнего жителя Вельского района обвиняют в покушении на убийство.18 ноября 2003 года в квартире дома на улице Карла Маркса в Вельске нашли тело 71-летнего пенсионера со следами побоев и ножевыми ранениями.
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