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Формула-2. Испания. Беганович выиграл квалификацию, трижды прерванную красными флагами, Данн – 2-й, Камара – 3-й, Цолов – 5-й

Гонщик « ДАМС » Дино Беганович показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Испании. Беганович опередил Алекса Данна («Роден») и Рафаэла Камару («Инвикта»).

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