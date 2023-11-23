Дмитрий Журавлев: На Украине нет денег даже на патроны

Страну ждет в лучшем случае дефолт — с Зеленским или без него Павел Еськов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Американский Сенат согласовал законопроект о финансировании работы правительства, не став включать туда дополнительную помощь Израилю и Украине.