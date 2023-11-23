БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дмитрий Журавлев: На Украине нет денег даже на патроны

Дмитрий Журавлев: На Украине нет денег даже на патроны

Страну ждет в лучшем случае дефолт — с Зеленским или без него Павел Еськов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Американский Сенат согласовал законопроект о финансировании работы правительства, не став включать туда дополнительную помощь Израилю и Украине.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Последний абздец надо высечь в камне и залить металлом, как напоминание всем &quot;членам&quot; &quot;партии мира/слива/договорняка&quot;.
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