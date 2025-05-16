Ситников показал, как готовить эффективных управленцев внутри региона

Нехватка квалифицированных управленческих кадров отмечается по всей стране. На федеральном уровне проблему решают с помощью программы «Лидеры России», практику назначения в субъекты РФ федеральных чиновников, а также используют «трудовую миграцию» эффективных управленцев из региона в регион.