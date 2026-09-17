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Под наблюдением врачей остались 28 отравившихся посетителей кафе в Казани

Под наблюдением врачей остались 28 отравившихся посетителей кафе в Казани

Сейчас в больнице находятся 28 человек, получивших кишечное отравление из-за посещения кафе «Nan Кебаб N1» в Казани.

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