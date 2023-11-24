«Не нравится или нет денег? Ходи пешком – у нас капитализм!» Депутат потребовал поднять стоимость проезда в транспорте

Добрый день, дорогие подписчики и читатели этого канала! На протяжении многих лет отечественное начальство в лице чиновников разного ранга дает вполне отчетливо понять нашим гражданами, что одним из основных принципов современной неолиберальной России является тезис «государство вам ничего не должно».