«Не нравится или нет денег? Ходи пешком – у нас капитализм!» Депутат потребовал поднять стоимость проезда в транспорте

Добрый день, дорогие подписчики и читатели этого канала! На протяжении многих лет отечественное начальство в лице чиновников разного ранга дает вполне отчетливо понять нашим гражданами, что одним из основных принципов современной неолиберальной России является тезис «государство вам ничего не должно».
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